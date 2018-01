Meirelles faz balanço positivo do trabalho do BC em 2006 Para um auditório praticamente vazio, o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, fez um balanço positivo dos trabalhos do BC em 2006. Na audiência pública no Congresso Nacional desta quinta-feira, ele destacou que os resultados negativos sobre o balanço do BC em virtude da apreciação cambial foram compensados, no resultado consolidado do setor público, pela influência positiva desse movimento de câmbio sobre os resultados do Tesouro Nacional. Meirelles enfatizou também a trajetória positiva da inflação e disse que o País tem uma trajetória de desinflação que "está se comportando de acordo com os critérios e objetivos determinados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)". Nesse sentido, o presidente do BC sublinhou que os números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que têm ficado abaixo do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), mostram que esse trabalho de controle da inflação tem resultados ainda mais explícitos para as famílias de baixa renda . Ele também fez um balanço sobre a política creditícia do BC e sobre a política cambial. Nesta última destacou que os fluxos positivos de câmbio são representados basicamente pelo segmento comercial. Meirelles disse ainda que o impacto fiscal da trajetória de juros foi positivo e, num raro momento em que saiu do texto colocado na apresentação, o presidente do BC destacou que se os juros caíssem artificialmente, isso poderia ter algum efeito de alívio nas contas públicas no curto prazo, mas que esse impacto seria posteriormente engolido pelo aumento de taxas do mercado, em função das incertezas que uma queda artificial dos juros traria. No começo da apresentação, o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Gilmar Machado (PT-MG), pediu desculpas a Meirelles pelo baixo quórum da audiência, atribuindo-o ao início das votações do relatório final do Orçamento. Ousadia Ao ser inquirido por parlamentares de que a autoridade monetária deveria ter mais ousadia na queda dos juros, disse que tal ousadia "tem que se dar no controle da inflação". Durante a discussão com os parlamentares em audiência pública conjunta de diversas comissões do Congresso Nacional, Meirelles enfatizou em mais uma ocasião que quedas artificiais das taxas de juros acabam tendo o efeito contrário ao esperado em termos de estimular o crescimento, na medida em que aumenta as incertezas em relação à inflação futura e, portanto, os prêmios de risco relacionados. Questionado sobre o que alguns parlamentares de oposição classificaram como uma política econômica que não trás benefícios à população, o presidente do BC relatou o aumento de massa salarial em termos reais dos trabalhadores, o aumento do consumo das famílias e a criação de empregos que nos últimos dois anos foi maior do que no período de 1985 a 2003. "Isso responde às questões sobre o efeito para a população da política econômica", afirmou. Sobre as queixas relacionadas ao movimento de apreciação cambial, Meirelles disse que a experiência internacional mostra que tentativas de controle artificial das taxas de câmbio não se mostraram bem-sucedidas. Ele destacou como de praxe que o BC não trabalha com metas de taxa de câmbio, mas sim com metas de inflação. Ele citou, por exemplo, o modelo da China, em que o controle da taxa de câmbio só é possível em um ambiente em que a poupança representa quase metade do PIB e em que gastos com Previdência e a legislação trabalhista são substancialmente diferentes. "É outro modelo." Bancos Meirelles afirmou que os níveis de lucratividade do sistema financeiro nacional são compatíveis com outros segmentos da economia. E que há empresas não financeiras que têm hoje lucros maiores do que o dos bancos. O presidente do BC fez a afirmação ao responder ao questionamento sobre se o Brasil "não é o paraíso dos banqueiros". O presidente do BC destacou que não há em nenhum país do mundo medidas autoritárias ou intervencionistas sobre o sistema financeiro que tenham resultados positivos e que esse momento de expansão creditícia já representa o ambiente mais normal em termos de atuação do sistema financeiro na economia. "Não há saltos em economia", disse Meirelles, lembrando que se de um lado o Brasil ainda tem uma proporção de crédito/PIB pequena na comparação internacional (33%), de outro lado, essa relação há poucos anos era de apenas 22%. O presidente do BC também destacou que não cabe ao Banco Central discutir a sua própria autonomia operacional, mas que nos outros países esta foi uma experiência positiva para as taxas de juro reais e conseqüentemente para o crescimento. Esta matéria foi alterada às 15h19 para acréscimo de informações.