Meirelles foge da imprensa pela porta dos fundos Depois de reunir-se durante quase duas horas com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, foi obrigado a sair pelas portas do fundo do Ministério da Fazenda para não encontrar com jornalistas que cercavam três entradas do prédio. Os seguranças de Meirelles ficaram desnorteados com o cerco da imprensa e, após grande movimentação, conseguiram, uma hora após o término da reunião, retirar Meirelles por uma porta de vidro que fica constantemente fechada, localizada nos fundos da entrada principal dos funcionários do ministério, contando com a ajuda de parte destes e de membros da brigada de incêndio. A senadora Ideli Salvatti (PT-SC) havia afirmado hoje que considera estranho que a oposição esteja fazendo barulho em torno do pedido de abertura de inquérito pelo procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, no Supremo Tribunal Federal (STF), para investigar denúncias contra o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. "Mais barulho deveremos estar fazendo nós (o governo). Condenados em primeira instância, tem vários dirigentes do Banco Central do governo passado e, mesmo assim, não estamos tecendo comentário", afirmou.