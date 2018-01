Meirelles garante autonomia do BC no debate do crescimento Apesar das baixas taxas de crescimento do Brasil e de acusações até de membros do governo de que a culpa seria das altas taxas de juros, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, defende a política monetária e dá claros sinais de que fará resistência às pressões para reduzir a autonomia do BC ou ditar um ritmo mais rápido para a queda dos juros no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Meirelles confirmou que a equipe econômica prepara uma série de medidas para promover o crescimento, iniciativas que poderão ser anunciadas até o fim do ano. Mas garantiu que o BC está mantendo sua autonomia nesse debate. ?O que influencia a atividade econômica é a taxa de juros de médio e longo prazos, que é fixada pelo mercado?, afirmou Meirelles, tentando dividir a responsabilidade pelo baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) com outros atores da cena econômica nacional>. Ele admite que as taxas de juros estipuladas pelo BC são "muito importantes?. ?Mas os prêmios de risco também são?, enfatizou. Para ele, o controle da inflação é uma precondição para o crescimento, e não apenas a defesa de juros baixos. ?Para que o Brasil possa crescer mais, o importante é que a inflação esteja na meta. O BC fixa taxa de juros de curto prazo que influencia em última análise a demanda agregada para que a inflação esteja na meta.? Meirelles, que participou nesta segunda de um encontro em Madri com presidentes de BCs da Europa e da América Latina, insinuou que não é a taxa de crescimento do PIB que mede o sucesso de sua gestão no BC. ?A taxa de inflação tem ficado dentro da meta. Nesse aspecto, que é o aspecto relevante, a política monetária no Brasil tem sido bem-sucedida. Esse é o critério usado por todos os países para medir sucesso de política monetária?, defende-se o presidente do BC. Segundo ele, o Brasil foi citado no encontro como tendo conseguido lutar contra a inflação. "A inflação nunca está domada em nenhum país. No caso do Brasil, o importante é que temos um compromisso em manter a inflação na meta e temos condições de manter esse compromisso com a sociedade brasileira?, afirmou, insistindo que o presidente Lula já deu declarações no sentido de manter o compromisso com o controle da inflação. Autonomia Meirelles disse também que não vem sofrendo nenhum tipo de pressão entre os membros da equipe econômica na formulação das novas medidas. E preferiu não responder às críticas recentes do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que afirmou que o baixo crescimento era provocado pelas taxas de juros. ?O BC tem sua autonomia definida pelo presidente da República e com missão básica de entregar inflação na meta. Nós vamos tomar as medidas necessárias para cumprir a meta?, alertou.