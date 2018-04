Meirelles: há retomada gradual do crédito externo O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, disse hoje que a taxa de rolagem dos empréstimos externos tem apresentado recuperação nas últimas semanas e o indicador ponderado por alguns bancos já está em torno de 75%. Em seminário na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, em Goiânia, sobre as perspectivas para o agronegócio, Meirelles chamou atenção para o fato de que o número mostra recuperação, após a forte queda da liquidez internacional observada no fim do ano passado, quando o indicador chegou ao piso de 22%. Aos produtores rurais presentes ao evento, Meirelles afirmou que esta é uma boa notícia e que deve se refletir brevemente na oferta de financiamento das tradings (empresas financiadores de produtores para exportação).