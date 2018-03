Meirelles: indústria está em processo de recuperação O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou que a produção industrial já ingressou num processo de recuperação que dura oito meses consecutivos, com crescimento do uso da capacidade instalada. Essa utilização, no entanto, ainda está abaixo dos níveis anteriores à crise, o que mostra que há espaço para crescimento. "Existem projetos de investimento maturando na economia e vemos diversos projetos sendo retomados", disse Meirelles à plateia do 5º Congresso Nacional de Crédito e Cobrança, realizado em São Paulo.