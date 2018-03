Meirelles inicia amanhã participação no Fórum Econômico Mundial O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, inicia amanhã sua participação no Forum Econômico Mundial. Após desembarcar a tarde em Davos, ele participará de um jantar promovido pelo banco Credit Suisse First Boston. Na manhã de sexta-feira, o presidente do BC será um dos palestrantes do seminário "Desarmando a bomba da dívida pública dos mercados emergentes", ao lado vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Anne Krueger. Em seguida, Meirelles participa de um almoço palestra sobre a economia brasileira. No sábado à tarde, após participar do road show promovido pelo governo brasileiro com investidores estrangeiros, Meirelles manterá encontros privados com banqueiros e empresários. Meirelles tem seu retorno ao Brasil previsto para domingo à noite.