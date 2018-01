Meirelles minimiza queda na produção industrial O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ao ser questionado sobre os dados da produção industrial de setembro divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, disse que "não se deve dar maior atenção a dados pontuais mensais". Segundo ele, o importante é observar a tendência, que é de crescimento, como mostram por exemplo, os dados mais recentes de demanda agregada da economia. "As condições estão dadas para um crescimento maior", sublinhou Meirelles. Assim como tem feito nas últimas palestras e entrevistas, o presidente do BC destacou que este maior crescimento esperado não virá através de mais inflação na economia. "É importante que possamos discutir o crescimento, sem que isso signifique comprometer conquistas que já fizemos, como a estabilidade. Não vamos inflacionar a economia", reiterou. Segundo Meirelles, é necessário que se faça uma distinção da função de cada órgão governamental nesse processo de crescimento mais acelerado. "A função do BC é a de manter a inflação na meta, levando a uma queda dos prêmios de risco e a uma redução dos juros de longo prazo no mercado. É preciso que saiamos de vez do dilema do passado entre inflação e crescimento", afirmou. Questionado sobre as demais medidas que estão sendo analisadas no Executivo para que a economia cresça mais, ele disse apenas que existe uma "série importante de medidas" que vai além do Poder Executivo. Ele enfatizou, no entanto, que não cabe ao BC comentar o assunto.