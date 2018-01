Meirelles não comenta status de ministro O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, evitou hoje fazer qualquer comentário sobre a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de lhe conceder status de ministro. "Vocês sabem que em dia de Copom eu não falo", afirmou Meirelles, após longo almoço no Ministério da Fazenda com o ministro Antonio Palocci. Meirelles ficou mais tempo no Ministério que os demais diretores do Banco Central (BC).