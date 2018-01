Meirelles não é nome forte para elevar recomendação, diz M.Stanley Antes mesmo de o nome do ex-presidente mundial do BankBoston, Henrique Meirelles, ser confirmado para a presidência do Banco Central, já havia críticas a ele entre os analistas de Wall Street. O estrategista senior de renda fixa para América Latina do Banco Morgan Stanley, Jaime Valdívia, disse à Agência Estado que Meirelles não é um nome forte o suficiente para elevar a recomendação da dívida brasileira, hoje em underweight (peso abaixo da média). "Nós desejamos ao senhor Meirelles tudo de bom, mas o nome dele não é forte o suficiente para elevarmos a nossa recomendação imedidatamente. Vamos manter mente aberta e se as políticas que ele adotar forem sólidas e se ele indicar uma forte diretoria para assessorá-lo, então estaremos mais do que dispostos a reconsiderar nossa posição", afirmou Valdívia. Na semana passada, Valdívia havia distribuído notas aos clientes do M. Stanley informando que iria elevar a recomendação do Brasil para "marketweight" (peso na média), se fosse nomeado um presidente do Banco Central com experiência em política monetária, o que aumentaria as chances de que as políticas do BC resolveriam as fraquezas dos fundamentos de crédito. Valdívia afirma que Meirelles tem uma reputação importante como banqueiro, mas não com a experiência esperada pelo mercado na área de política monetária. "Conheço sua história como presidente do BankBoston, ele tem uma reputação irretocável na comunidade bancária e uma história corporativa impecável. No entanto, ser um banqueiro de sucesso é uma qualidade importante, mas saber fazer política monetária é uma tarefa totalmente diferente", explicou Valdívia. Perfil deveria ser mais técnico Na opinião de Valdívia, o nome escolhido para presidir o Banco Central do Brasil teria de ter um perfil mais técnico. "É bom para Meirelles o fato de ele conhecer os principais participantes do setor bancário no Brasil, porém conduzir a política monetária exige qualificações específicas para transmitir confiança e liderança ao mercado", afirmou Valdívia à Agência Estado. Valdívia acha que os bancos locais podem reagir positivamente ao nome de Meirelles. "Mas nós precisamos ver as linhas gerais das políticas que Meirelles pretende adotar, o que ele pretende fazer com as taxas de juros e qual será sua meta de inflação; o que ele pensa sobre o câmbio; o que ele pensa sobre controle de capitais; o que ele pretende fazer com o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal." Indagado se o mercado financeiro iria se acalmar agora, uma vez desfeita a incerteza sobre o nome para a presidência do BC, Valdívia respondeu que não. "A nomeação de Meirelles abre um numero de questões, tais como o que acontecerá com o combate à inflação, isto é, se haverá política monetária apertada acompanhada de política fiscal rígida; se haverá maior ou menor intervenção do BC no câmbio. O mercado levará algum tempo para se acalmar por causa de todas essas dúvidas." Valdívia disse que sua posição é de "cautela otimista".