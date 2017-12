Meirelles não irá a dois eventos em NY O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que está visitando investidores em Nova York, antecipou a sua volta ao Brasil para domingo, dia 25, cancelando sua participação em dois compromissos na semana que vem. Meirelles não vai mais comparecer na terça-feira, dia 27, ao Fórum Econômico Brasil promovido pela Câmara de Comércio Brasil/EUA, que terá a presença do ministro da Fazenda, Antonio Palloci. O BC será representado pelo diretor de Política Monetária, Luiz Augusto Candiota. Meirelles também cancelou a palestra sobre América Latina que faria na próxima sexta-feira, dia 30, durante almoço na agência de classificação de risco FithcRating. Ele será substituído no evento por Candiota. Hoje, o primeiro compromisso oficial da agenda do presidente do BC é um almoço com investidores, promovido pelo Banco Santander. À tarde, das 15h às 18h (horário de Brasília), Meirelles terá reunião com investidores patrocinada pelo CSFB.