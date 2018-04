Meirelles não responde críticas à política monetária O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, preferiu não responder às críticas que sofreu pela manhã, de empresários e políticos, sobre a condução da política monetária brasileira, no 6º Fórum Empresarial, realizado no Hotel Transamérica, na Ilha de Comandatuba (BA). No lugar disso, enfatizou o esforço do governo para manter a economia estabilizada. ?Desde que cheguei aqui, só ouço elogios à política econômica?, afirma. ?Não encontrei nenhum empresário falando que a empresa dele está pior do que no ano passado.? ?Neste momento, o que todos querem é melhorar, o que é um debate positivo?, garante Meirelles. ?Não estamos discutindo mais crise, mas como crescer mais?. Além disso, o presidente do BC afirmou que o momento econômico pelo qual o Brasil passa é uma ?oportunidade histórica que o País tem para se integrar mais à economia mundial, para modernizar o mercado e a legislação?. Nesta tarde, Meirelles dá uma palestra a cerca de 300 empresários e executivos que participam do fórum. Além deles, integram os debates os governadores Sérgio Cabral (RJ), Jaques Wagner (BA), Eduardo Campos (PE) e Cássio Cunha Lima (PB), os ministros da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, e das Relações Institucionais, Walfrido Mares Guia, os senadores Aloísio Mercadante, Romeu Tuma, José Agripino Maia e Arthur Virgílio, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP).