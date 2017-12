Meirelles nega afirmação sobre aumento do aperto monetário O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, negou hoje as informações contidas hoje no jornal "Folha de S. Paulo" sobre suas declarações dadas ontem em palestra a investidores promovida pelo New England Latino America Business Council. Matéria hoje do jornal, sob o título "Aperto monetário pode aumentar, diz Meirelles", afirma que o presidente do BC teria dito ontem o seguinte: "Não dá para dizer que (o aperto) acabou". "Acho que não existe um momento em que qualquer BC possa dizer: ´acabou, daqui pra frente está tudo feito´". Hoje, ao chegar para uma palestra no clube Latino-americano da Harvard Business School, Meirelles, quando indagado sobre as referidas declarações, disse que não se referia ao aperto monetário. "Não foi nada disso, o que ela (repórter do jornal) perguntou foi outra coisa, não estávamos nos referindo a aperto monetário. A pergunta foi: ´os passos de crescimento sustentado já foram todos tomados´. E eu disse que isso é um trabalho constante e depois eu falei das micro-reformas etc", declarou Meirelles.