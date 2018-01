Meirelles nega ilegalidade e diz estar tranqüilo O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, divulgou nesta terça-feira uma nota em resposta à decisão do procurador-geral da República, Cláudio Fontelles, de apresentar ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de abertura de inquérito conta o dirigente do BC por suposto "crime contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas do País e crime eleitoral". Na nota de apenas 6 frases, Meirelles afirma encarar com "tranqüilidade e serenidade" a ação do Ministério do Público. Na nota, Meirelles afirma não ter cometido nenhuma ilegalidade. "O presidente do BC reitera a total legalidade e probidade de todos os seus atos, tanto em sua longa carreira no setor privado quanto no setor público", diz a nota. O presidente do BC ainda manifesta "sua confiança absoluta nas instituições e em particular no Poder Judiciário". A nota de Meirelles é concluída com a afirmação de que ele considera positiva a manifestação da Justiça sobre acusações que tem origem no período em que era presidente mundial do Banco de Boston. "Por fim, (Meirelles) considera positiva a possibilidade de manifestação definitiva da Justiça sobre supostas irregularidades nunca comprovadas", diz a nota. Uma das acusações que pesam contra o presidente do BC é a de ter aberto empresas em paraísos fiscais. Estas empresas seriam controladas pela Henrique Campos Meirelles Trust. Outra acusação que deverá ser objeto de investigação é o fato de Meirelles não ter apresentado em 2001 sua declaração de Imposto de Renda sob a alegação de que estava residindo no exterior. No entanto, ele havia informado à Justiça Eleitoral que tinha residência no estado de Goiás no mesmo ano. Na época, o presidente do BC concorria a uma vaga de deputado federal pelo PSDB. Eleito deputado mais votado por Goiás, ele renunciou ao cargo para ser presidente do BC nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.