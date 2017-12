Meirelles participa de reunião do FMI e Bird na próxima semana O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, deve ficar no exterior até o próximo dia 27, conforme autorização publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Meirelles participa hoje da reunião de primavera do Instituto de Finanças Internacionais, que acontece em Xangai, na China. Na semana que vem, o presidente do BC participará da reunião de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que acontecerá em Washington. Em seguida, Meirelles dará uma palestra em Nova York, durante a Brazil-US Investment Summit. A agenda detalhada de Meirelles nos encontros de Washington e Nova York será divulgada por sua Assessoria na próxima segunda-feira. O único compromisso previsto para Meirelles em Brasília, ainda este mês, é a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), que acontece no dia 29.