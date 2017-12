Meirelles participa de reunião do Instituto Monetário em Berlim O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa, como ouvinte, hoje e amanha, no Hotel Adlon, centro de Berlin (Alemanha), de uma conferencia promovida pelo Instituto Monetario, ao lado de cerca de 200 representantes de governos e presidentes de outros bancos centrais. O debate de hoje pela manha foi sobre regulação e supervisão no sistema financeiro global, que teve participação do diretor financeiro do Goldman Sachs, Gerald Corrigan, do Instituto Internacional Financeiro dos EUA, Charles Dallara, e do presidente do State Street Corporation (Boston), David Spina. A tarde, o tema será as mudanças financeiras enfrentadas pela Europa com o ingresso dos 10 novos sócios no próximo ano. Hoje a União Européia alertou os países membros que eles tem 9 meses para rever suas leis para a criação de um mercado financeiro europeu único ate 2005. Um relatório da Comissão européia, divulgado hoje, da um prazo aos governos ate o próximo mês de abril para efetuar as reformas financeiras. Bancos Centrais O painel com os presidentes dos Bancos Centrais esta previsto para amanha a tarde, tendo como conferencistas Willem Duisenberg (Europa), Alan Greenspan (Estados Unidos), Jean-Claude Trichet (Franca), Sir Edward Georege (Reino Unido), Toshiro Muto (Toquio) e Ernst Welteke (Frankfurt). A imprensa poderá participar como ouvinte. As mesas redondas de hoje não são abertas a imprensa, nem mesmo esta prevista coletiva. Do Brasil, participa o vice-presidente internacional do Banco do Brasil, Rossano Maranhao Pinto.