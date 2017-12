Meirelles participa de reuniões com BID e FMI O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles está iniciando hoje uma agenda de cinco dias nos Estados Unidos, que inclui encontros com investidores, instituições públicas e a realização de palestra, em almoço organizado pelo Brazil U.S Busines Council. Hoje pela manhã Meirelles tomou café com investidores no Council of the Américas. Amanhã, o presidente do BC almoça com outros grupos em encontros organizados pelo Santander Central Hispano Investment e o banco Credit Suisse First Boston. Na sexta-feira, o presidente do Banco Central do Brasil toma café da manhã no Federal Reserve, o banco central americano, em Nova Iorque. À tarde participa de reunião-conferência do Banco Mundial (BID). No sábado pela manhã, Henrique Meirelles estará em reunião no Fundo Monetário Internacional e almoça depois com presidentes de bancos centrais. No domingo, o presidente do BC tem seu último compromisso nos Estados Unidos, ao se reunir com o comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial. As informações são da Agência Brasil.