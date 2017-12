Meirelles participará do Fórum Econômico Mundial Depois de participar na Basiléia, no período de 10 a 13 de janeiro, de mesa redonda anual de presidentes de bancos centrais e chefes executivos de instituições financeiras, promovido pelo Banco Internacional de Compensações (BIS), o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, voltará à Suíça no dia 22. Meirelles participará em Davos do Fórum Econômico Mundial. Conforme a autorização publicada no Diário Oficial de hoje, o presidente do BC volta ao Brasil no dia 26.