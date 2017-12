Meirelles participará do Fórum Econômico Mundial, na Suíça O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participará, no fim de janeiro, em Davos, na Suíça, da reunião anual do World Economic Forum. Para isso, foi autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a se afastar do País de 26 a 30 daquele mês. A autorização foi publicada hoje no Diário Oficial. Em outro ato, o presidente nomeou José Francisco Graziano da Silva para a função de membro do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).