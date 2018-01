Meirelles pede cancelamento de audiência no Congresso A Agência Senado informa que, por solicitação do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, foi cancelada a audiência pública conjunta que seria realizada hoje, às 15h. Formalmente Meirelles foi convidado para falar, em sessão conjunta de várias comissões, sobre o cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. Mas certamente ele seria questionado também sobre as acusações de que teria cometido crime eleitoral, evasão de divisas e sonegação fiscal. Seria durante audiência pública das comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado, e das comissões Mista de Orçamentos, de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O motivo da suspensão foi a viagem do presidente do BC à Colômbia, onde cumprirá dois compromissos. A nova data da audiência, segundo a Agência Senado, será confirmada posteriormente pelo presidente do Banco Central.