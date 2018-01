Meirelles prevê ano de aumento da renda e da demanda O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, espera que 2006 deverá ser um ano de aumento da demanda doméstica com crescimento da massa salarial real. "A tendência é de crescimento da massa salarial, que em 2005 teve aumento significativo, o que gera uma tendência bem favorável para 2006 de aumento da demanda doméstica", disse Meirelles, em evento no Rio, sobre a consolidação dos avanços macroeconômicos. O presidente do BC enfatizou, em vários momentos, que a inflação brasileira está convergindo para as metas de longo prazo e que o País "está cada vez mais em melhores condições de resistir a choques". Em conseqüência disso, segundo ele, 2006 terá um crescimento "substancialmente acima da média histórica e será um crescimento sólido e balanceado", afirmou. Meirelles disse também que a expectativa é de que "a trajetória cadente de juros reais prossiga nos próximos anos, mas com fundamentos baseados na realidade do mundo econômico, sem voluntarismo". Meirelles comentou que o desempenho do Brasil em 2004 esteve acima de boa parte dos países emergentes e que 2005 foi um ano de ajustes. "Na média, o crescimento da economia brasileira está aumentando em relação ao passado e se aproximando dos patamares prevalecentes naqueles países que têm mais sucesso econômico", disse. Ele ressalvou que "a colaboração que o BC pode dar ao crescimento é uma inflação baixa e estável". Meirelles disse ainda que "cabe agora ao restante da sociedade continuar o esforço que já está fazendo, para que isso tudo continue a melhorar e que o Brasil possa crescer cada vez mais". Reservas devem chegar a 50% da dívida externa Meirelles apresentou vários quadros com estatísticas e, no que diz respeito ao indicador das reservas líquidas como proporção da dívida externa líquida, que chegou a 39,1% em 2005, ele acredita que "estamos na trajetória de chegar a 50%, como medida de tendência, e não fazemos previsão de quando". Meirelles enfatizou também a redução da dívida externa líquida do setor público e privado, o aumento das reservas internacionais líquidas, a queda da dívida externa líquida sobre o PIB e a taxa de desemprego de dezembro de 2005, que chegou a 8,3%, menor da série histórica do IBGE.