Meirelles prevê IPCA em 8,75 % neste ano e 6% em 2004 O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, prevê que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para a meta de inflação, termine este ano com uma alta acumulada de 8,75%. Outra perspectiva apontada por Meirelles em palestra proferida nesta segunda-feira, em Miami, em evento promovido pela Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos, destaca que a inflação medida pelo IPCA ficará em 6% em 2004. Meirelles enfatizou a mudança positiva que o País vem experimentando após a eleição de Lula. Os aspectos que merecem destaques são a estabilidade fiscal, a baixa oscilação do câmbio e a tendência de queda da inflação.