Meirelles prevê que PIB crescerá 5% ou mais em 2010 O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, previu hoje que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro poderá se sustentar acima de 5% no próximo ano. "Esperamos um crescimento em 2010 de cerca de 5% ao ano. Talvez um pouco mais do que isso", disse Meirelles à TV NBR, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), após participar de entrevista a emissoras de rádio no programa "Bom Dia, Ministro".