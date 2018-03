Meirelles: próximo presidente do BC buscará estabilidade

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse há pouco que o seu sucessor terá o perfil de alguém comprometido com a estabilidade da economia brasileira. "Esta é uma decisão do presidente da República. Se fosse tomada pelo atual presidente (Luiz Inácio Lula da Silva), seria alguém comprometido com a estabilidade da economia brasileira", disse Meirelles, durante entrevista a emissoras de rádio coordenada pela NBR, em Brasília.

Ele salientou que, caso opte por atender ao pedido de Lula e permaneça no cargo até o final do mandato presidencial, em dezembro de 2010, a decisão sobre seu sucessor caberá ao próximo presidente eleito. "Mas, mesmo assim, deve manter o padrão de alguém comprometido com a economia brasileira", considerou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meirelles se filiou este ano ao PMDB e a outra possibilidade de não prosseguir como presidente do BC até o fim de 2010 seria a de se candidatar a algum cargo eletivo. Para isso, ele precisa se afastar do BC até o início de abril do próximo ano.