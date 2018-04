Meirelles ''puxa a orelha'' do mercado e juro futuro cai

O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, afirmou ontem que, ao analisar as previsões de inflação feitas pelo BC no último relatório de inflação de junho, podem ser tiradas algumas conclusões a respeito da evolução da curva de juros expressa pelo mercado futuro. "A curva de juros está embutindo prêmios de risco em relação às projeções de inflação do BC, por exemplo, que talvez não sejam adequados à situação do Brasil", afirmou. Antes disso, Meirelles disse que "o mercado faz a sua precificação tendo em vista diversos fatores nacionais e internacionais". "Na medida em que a curva de juros no mundo todo está um pouco inclinada, o que é normal dada a situação da economia mundial, o mercado em relação ao Brasil também tem essa avaliação." De qualquer maneira, frisou o presidente do BC, "o importante é que o mercado faça a sua precificação formalmente e a realidade vai prevalecer", disse Meirelles. "O importante é que o Brasil está em uma posição relativamente boa comparado com outros países e em relação ao passado do Brasil estamos em plenas condições de sair da crise crescendo." Os investidores parecem ter entendido o recado e as taxas futuras recuaram, mostrando que a percepção do presidente do BC é compartilhada por ao menos parte dos agentes do mercado. Contudo, outros analistas argumentam que os sinais de descontrole fiscal são os principais responsáveis pela situação. "Boa parte desta inclinação da curva é a questão fiscal", disse um gestor de renda fixa. Ontem, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) alertou que o crescimento do gasto público no Brasil tem de ser enfrentado sem demora. Na semana que vem, haverá reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. Hoje, as apostas dos investidores pendem para um corte de 0,5 ponto porcentual, o que levaria a taxa para 8,75% ao ano. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o contrato DI para janeiro de 2011 terminou o dia com uma queda de 9,89% para 9,75%. O DI para janeiro de 2012 cedeu a 10,95%, ante 11,13% no fechamento de segunda-feira. O DI janeiro de 2010 terminou em 8,71%, ante 8,73%. FRASE Henrique Meirelles Presidente do Banco Central "A curva de juros está embutindo prêmios de risco em relação às projeções de inflação do BC, por exemplo, que talvez não sejam adequados à situação do Brasil"