Meirelles reafirma compromisso com metas de inflação O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, descartou o uso de "experimentalismos macroeconômicos" do passado e reafirmou o compromisso do governo com os três pilares da política econômica: responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e metas de inflação. Sobre as metas de inflação, Meirelles destacou que o regime traz benefícios especiais tanto em momentos de bonança como em períodos de crise. Em relação ao câmbio flutuante, o presidente do BC enfatizou que esse é o melhor regime para enfrentar turbulências financeiras, como a atual. "O mercado é mais competente na administração da taxa de câmbio", afirmou. Meirelles lembrou que a deterioração do quadro externo já era prevista no relatório de inflação da instituição. Apesar disso, ele destacou que o País, como credor externo e com fundamentos sólidos, pode enfrentar essa crise com mais serenidade. "Não estamos imunes, mas estamos melhor preparados", disse o presidente do BC, destacando que a autoridade monetária vai continuar trabalhando para reduzir a vulnerabilidade da economia, que tem deixado o País cada vez mais próximo do status "grau de investimento", conferido pelas agências de classificação de risco.