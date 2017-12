Meirelles reafirma meta de inflação em 5,5% para 2004 O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reiterou em entrevista, logo após o seu pronunciamento em evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro, que o Banco Central continua perseguindo a meta de 5,5% para a inflação deste ano. Para 2005, o presidente do BC afirmou que o governo continuará perseguindo a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 4,5% no ano. Meirelles considera que os resultados do regime de metas para a inflação têm trazido resultados positivos. "Esse regime que está em vigor desde 1999 e funcionou de forma adequada, apesar de todas as crises que atravessamos. Como todas as atividades que conduzimos no BC, o regime de metas está sujeito a aperfeiçoamentos no médio prazo. Acreditamos, no entanto, que da forma em que se encontra reestruturado hoje o regime maximiza nossas chances de consolidar nossa trajetória de crescimento sustentado", disse Meirellles.