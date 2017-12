Meirelles reafirma postura cautelosa sobre política monetária O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou hoje, em discurso realizado no segundo seminário da Febraban sobre a economia brasileira, que o cenário de estabilidade macroeconômica depende "fundamentalmente de não nos precipitarmos no processo de flexibilização da política monetária". "Não há atalhos nesse processo. Nossa experiência e a de outros países nos mostram que o custo do açodamento na condução da política monetária costuma ser elevado", afirmou. Sobre o termo "açodamento", Meirelles explicou que se referia à prática da política monetária, exclusividade do Comitê de Política Monetária (Copom) e não eventuais pressões por parte do governo para uma queda mais rápida dos juros. Meirelles também disse que as reduções "substanciais" nas taxas de juros reais ainda não tiveram seu efeito pleno na atividade econômica. Ele lembra, nesse sentido, que o compromisso inequívoco" do BC é a convergência da inflação para as metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). "Não temos nem poderíamos ter meta para a taxa de juros, seja ela real ou nominal", enfatizou. O presidente do BC disse ainda que, se a percepção sobre essa convergência se mantiver, "a percepção de risco associada com nossa economia continuará a se reduzir e o espaço para juros menores no futuro irá consolidar-se de forma natural". Ele listou, como de praxe, a melhora de diversos indicadores econômicos e afirmou ainda que as perspectivas para 2004 "são muito melhores do que as do início de 2003".