Meirelles reafirma que nenhuma medida cambial será anunciada

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reafirmou nesta quinta-feira, 29, que não há nenhuma medida cambial para ser anunciada. Ele voltou a dizer que o BC retomou os estudos com o objetivo de modernizar o mercado cambial, o que vem acontecendo desde 2005, mas que haviam sido interrompidos no período de crise. Meirelles lembrou que toda a estrutura legislativa e infralegal das últimas décadas havia sido construída visando a restringir as saídas e favorecer as entradas de moeda estrangeira no País.

Hoje, diz Meirelles, a situação é diferente, e por isso algumas medidas de flexibilização já foram tomadas, como a eliminação da cobertura cambial. Agora, segundo ele, o Banco Central retomou os estudos e, como exemplo, citou a restrição de aplicações de fundos no exterior.

"Assim não há nenhuma medida a ser anunciada, apenas retomamos a trajetória normal de modernização do mercado de câmbio no Brasil, resultado da boa situação do País." Meirelles reforçou que não há previsão para que alguma nova medida seja efetivamente levada ao Conselho Monetário Nacional (CMN).