Meirelles recebe missão do FMI à tarde O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, recebe hoje, às 15h30, a missão do Fundo Monetário Internacional que está no Brasil para a quinta e última revisão do acordo firmado em setembro de 2002. A primeira reunião de Meirelles com a missão poderá, no entanto, sofrer alteração de horário, caso ocorra algum atraso na audiência pública do presidente do BC em sessão conjunta com cinco comissões no Congresso Nacional. Meirelles fará uma apresentação sobre os resultados do Banco Central do primeiro semestre de 2003.