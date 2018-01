Meirelles reitera tendência de baixa de juros no longo prazo O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, reafirmou que com a gradual melhora dos fundamentos da economia brasileira, a perspectiva é de que os juros no País caiam no longo prazo. Ele não quis especificar este período. "Em nenhum momento eu falei sobre queda de juros neste ano ou em qualquer outro momento, seja ele daqui um mês, um ano, cinco anos ou dez anos", disse Meirelles ao ser questionado sobre o tema. "O que eu sempre digo é que com o prosseguimento da atual política econômica, a manutenção do equilíbrio fiscal, a redução do endividamento público, com as micro e macro reformas, a tendência seria de fato no longo prazo a taxa de juros cair no Brasil. Mas volto a repetir, o BC não faz previsão sobre taxas de juros."