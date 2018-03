Meirelles se reúne com investidores em Madri O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles,desembarcou hoje em Madri onde inicia hoje uma série de encontros com investidores e autoridades monetárias na sede do banco central da Espanha. Nesta manhã, Meirelles se reunirá com o presidente do BBVA, Francisco Gonzáles. Em seguida, o presidente do BC brasileiro participará de um almoço com dirigentes do BC espanhol. No final da tarde, ele fará uma apresentação seguida de um encontro com representantes dos mais importantes bancos e empresas da Espanha. Amanhã cedo, o presidente do BC se reunirá, às 13 horas, com o presidente do Santander, Emílio Botin, também na sede do Banco Central da Espanha. Na quinta-feira ele estará em Sevilha, onde participará da reunião de governadores de bancos centrais da América Latina no Hotel Alfonso XIII. Esse encontro será encerrado na sexta-feira. Canuto O secretário para assuntos internacionais do Ministério da Fazenda, Otaviano Canuto, tem a sua participação prevista na "Convenção Monetária Internacional", que acontecerá entre hoje e amanhã no Palácio de Congressos de Madri. O evento, que tem o objetivo de discutir os sistemas financeiro e monetário internacional, contará com a presença de mais de cem investidores e autoridades de vários países. O diretor do BC, Ilan Goldfajn também está na lista dos palestrantes mas a sua presença ainda não foi confirmada.