Meirelles será julgado após decisão sobre condição de ministro O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na tarde desta quinta-feira que o ministro Marco Aurélio Mello só tomará uma decisão a respeito do pedido do Ministério Público de abertura de inquérito contra o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, após julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a Medida Provisória que deu status de ministro ao presidente do BC. Após o julgamento da constitucionalidade da Medida Provisória, o ministro Marco Aurélio saberá se ele tem ou não competência do ponto de vista jurídico para tomar a decisão sobre a solicitação do MP. O presidente do STF, Nelson Jobim, disse ainda, durante a sessão, que esse julgamento da Adin contra o Status de Ministro ao presidente do BC deverá ocorrer na próxima semana, ou na semana subseqüente. O ministro Marco Aurélio Mello destacou, antes que o plenário do Supremo passasse a discutir outra pauta, que da parte dele está disposto a dar prosseguimento ao processo contra Meirelles. Procedimentos O STF já deveria ter julgado a Adin na semana retrasada. Mas a votação foi suspensa sob a alegação oficial de que o quórum do plenário não estaria completo na ocasião. A expectativa no Supremo é de que a maioria de seus integrantes concluirá que a norma que deu status de ministro a Meirelles é válida. Se esse for realmente o resultado do julgamento, o inquérito solicitado pelo procurador Fonteles deverá tramitar no STF. Mas se a maioria decidir que o presidente do BC não é ministro, o caso deverá ser transferido para a Justiça Federal de 1ª Instância. No entanto, teoricamente, uma definição sobre o status de Meirelles poderá levar meses e até anos, período em que o inquérito ficaria suspenso. Se algum dos 11 ministros do STF pedir vista da ação, o que é comum em votações polêmicas, tudo ficará sobrestado até a conclusão do julgamento. Marco Aurélio afirmou ontem que acredita que o julgamento ocorrerá rapidamente. Mas reconheceu que é possível que alguém peça vista. "O pedido de vista é sempre possível. Que ele não se transforme em perdido de vista", ironizou.