Meirelles tem encontros em NY O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, tem uma agenda cheia de encontros com innvestidores e analistas hoje em Nova York. Meirelles tem café da manhã programado na Merrill Lynch. Em seguida, ele terá uma reunião promovida pelo Bank of New York. Ao meio-dia, ele terá encontros no Bear Stearns e, à tarde, participará de evento do G-7 (grupo dos sete países mais industrializados).