Meirelles terá encontro com empresários em SP O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, estará na próxima segunda-feira em São Paulo, onde vai participar de almoço com 140 empresários. No encontro, Meirelles vai discutir, juntamente com os empresários, alternativas para o desenvolvimento econômico do País. Estão previstas as presenças de Horacio Lafer Piva (Fiesp), Raymundo Magliano Filho (Bovespa), Monoel Félix Cintra (BM&F), Guilherme Afif Domingos (ACSP), entre os outros. O evento será fechado para a imprensa.