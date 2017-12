Meirelles terá reunião com Krueger do FMI O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, vai se reunir hoje com a vice-diretora gerante do Fundo Monetário Internacional, Annie Krueger, em Davos, em um encontro paralelo ao Fórum Econômico Mundial. Meirelles que desembarcou esta manhã na Suiça manterá uma intensa agenda de compromissos ao longo do dia. Na hora do almoço, irá realizar uma palestra para um grupo de investidores, em seguida participará de um seminário que reunirá representantes da Índia, China e Rússia. No final da tarde, o presidente do BC participará de uma reunião com autoridades monetárias de vários países com produtores de ouro. À noite, Meirelles participará de um jantar que reunirá todas as autoridades latino-americanas em Davos.