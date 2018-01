Meirelles toma posse na associação Viva o Centro O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, acaba de chagar à sede da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na capital paulista, onde participa de encontro promovido pela Associação Viva o Centro. Durante o evento, Meirelles, que foi fundador da organização, tomará posse como presidente do Conselho Deliberativo da entidade. Ele foi reeleito para o cargo e terá mandato até 2005. Vários empresários e secretários municipais e estaduais também participam do evento, no qual outros integrantes da Associação Viva o Centro tomam posse na tarde desta sexta-feira. Entre os presentes estão o vice-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, os secretários municipais Paulo Teixeira (Habitação) e Jorge Wilheim (Planejamento Urbano). Os secretários estaduais Andrea Calabi (Planejamento) e Jurandir Fernandes (Transportes Metropolitanos) também comparecem à cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Viva o Centro.