Meirelles vai ao Congresso explicar decisão do Copom O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, chegou ao Ministério da Fazenda para a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) e evitou fazer qualquer comentário sobre a ata da última reunião do Copom. "O Banco Central tem uma política de governança de não comentar a ata no dia de sua divulgação. Na semana que vem a gente conversa", disse. Meirelles informou que está agendando uma ida ao Congresso Nacional para explicar a decisão do Copom de manter os juros em 16,5%. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Afonso Bevilaqua, comentou apenas que a "ata nunca é otimista ou pessimista, a ata é sempre realista".