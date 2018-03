Meirelles vai tomar decisão sobre deixar Fazenda até a próxima terça

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que pretende tomar a decisão sobre deixar o Ministério da Fazenda até a próxima terça-feira, 3 de abril. "Ainda temos um longo fim de semana pela frente", afirmou, após participar de seminário sobre a privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União (TCU).

Questionado se aceitaria ir para o MDB sem a garantia de ser o candidato à presidência do partido, ou se aceitaria ser vice em uma chapa encabeçada pelo presidente Michel Temer, Meirelles respondeu que todas essas questões farão parte de suas avaliações. O ministro disse que receberá pesquisas qualitativas e terá conversas com partidos para tomar uma decisão.

Em relação à sua sucessão no Ministério da Fazenda, Meirelles disse que o grupo de secretários que montou na pasta é "de primeiríssima qualidade" e é reconhecido no mercado e na imprensa. "Não tenho dúvida de que é um bom problema para se ter. O problema de escolher entre um grupo muito qualificado de candidatos caso eu decida sair do governo, caso isso seja uma consequência de uma eventual candidatura", afirmou.

Caixa. Sobre mudanças no comando da Caixa, o ministro da Fazenda disse que o que está em discussão é que o Banco Central tenha que aprovar os dirigentes do banco, adotando os mesmo critérios utilizados para outras instituições privadas e estaduais, como experiência e profissionalismo.

"O presidente Gilberto Occhi não tomou decisão de sair. É uma possibilidade, mas não é uma decisão tomada não", afirmou. "O que estamos fazendo é algo muito maior do que isso. Estamos fixando critérios para que, no futuro, sempre que houver nomeações, isso seja feito por critérios profissionais."

