Melhor o dólar flutuar do que afundar, diz Furlan Mais uma frase de efeito do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, sobre o dólar. Dois dias depois de afirmar que o dólar valorizado ?é como Viagra?, o ministro, hoje, saiu-se com o seguinte: "é melhor flutuar do que afundar". De passagem por Genebra, o ministro afirmou que "o dólar a R$ 3,00 é muito adequado para as exportações". Mas, segundo ele, se o dólar cair para R$ 2,5 "estraga". Perguntado sobre a variação constante do câmbio nos últimos dias foi que o ministro veio com o "é melhor flutuar do que afundar". Furlan retorna ao Brasil ainda hoje, depois de encontros na Organização Mundial do Comércio (OMC).