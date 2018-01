Melhora da classificação do País virá no próximo governo O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, disse hoje que o "investment grade" para o Brasil - avaliação que coloca o País em uma posição de investimento seguro para os investidores internacionais, acima da avaliação dos países emergentes que oferecem retorno maior em troca do risco - poderá chegar ao longo do próximo governo. "Não tenho bola de cristal, mas estamos avançando muito rapidamente, temos tudo para conseguir (investment grade) ao longo do próximo governo e pode ser antes do final". Para Levy, essa avaliação "não é um fim em si, mas vai facilitar investimentos". Tributação para estrangeiros Levy também foi questionado sobre a perspectiva de isenção de impostos para investimentos estrangeiros em títulos públicos. E respondeu que "o governo está sensível e observando, o setor produtivo está entusiasmado com isso". Hoje, o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, admitiu hoje que "há um estudo bastante adiantado" sobre a possibilidade de mudança na tributação para o investidor estrangeiro no mercado financeiro brasileiro. "É possível que o governo tome algumas medidas em relação a esse incentivo para que tenhamos um acesso mais fácil do investidor externo no nosso mercado", afirmou o ministro, durante evento realizado em São Paulo.