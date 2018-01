Melhora desempenho da indústria Novos números estão confirmando a recuperação da economia brasileira. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em março, dez dos 12 Estados pesquisados apresentaram expansão na produção industrial comparado com fevereiro. Os maiores aumentos foram verificados em Minas Gerais (de 10%), Rio Grande do Sul (de 8,7%) e no Espírito Santo (de 8,5%). O crescimento regional acompanhou o mesmo desempenho da produção industrial visto na passagem do quarto trimestre de 1999 (5,3%) para o primeiro trimestre deste ano, de 8,0%. O destaque foi para São Paulo, onde o crescimento saltou de 4,8% nos últimos três meses do ano passado para 10,2% no primeiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, isso pode ser notado pela forte presença da indústria paulista nos bens de consumos duráveis e de bens de capital, consideradas as "locomotivas" da reativação do ritmo da atividade industrial. A indústria de São Paulo registrou em março, o sexto aumento consecutivo em relação ao mesmo mês de 1999: 4,1%. Os setores que mais influenciaram este resultado foram: químico, com crescimento de 7,3%; material elétrico e de comunicações (10,6%) e metalúrgico (7,5%). Entre as maiores quedas estão as empresas de produtos alimentares (-9,7%) e farmacêuticas (-15,8%).