Melhora na Argentina faz dólar despencar O andamento positivo que o governo argentino está conseguindo dar ao seu ajuste fiscal e o fluxo cambial favorável ao Brasil mantêm o dólar em queda hoje, depois da queda de 5,33% na semana passada. Ao final da manhã, o recuo estava e m 1,79% com o comercial cotado a R$ 2,408. Na mínima do período, o dólar chegou a R$ 2,403. A melhora da Argentina que está afetando os preços hoje ocorreu no final de semana. O governo conseguiu aprovar o ajuste fiscal na Câmara, cedendo menos nas negociações do que se esperava. Além disso, o governo anunciou que conseguiu aumentar o prazo de vencimento de US$ 2,3 bilhões em títulos da dívida interna de curtíssimo prazo com vencimento até o final do ano. Esse também não é o volume total inicialmente pretendido, mas as negociações para o US$ 1,5 bilhão restante ainda não estão esgotadas. Os investidores gostaram. O mercado também acompanha as informações de que a equipe econômica brasileira está avançando nas negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para prorrogar o acordo. Mas os fatos nacionais que mais estão tendo impacto no valor do dólar pontualmente são as fortes entradas de recursos. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4120, com queda de 1,63%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 24,060% ao ano, frente a 25,100% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,68%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 1,34%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,86%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 0,84%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.