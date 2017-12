Melhora na política é crucial, diz consultoria

"Se a situação política não melhorar rapidamente, Moody's e Fitch provavelmente vão seguir a ação da S&P em breve, aprofundando os problemas do País e causando mais transtornos para a economia real e os mercados", diz o economista em um relatório a clientes divulgado ontem.

Muitos investidores institucionais da Europa, Ásia e EUA têm como política de investimento aplicar em países classificados como grau de investimento em ao menos duas agências de risco. Mesmo com o rebaixamento da S&P para o grau especulativo, o Brasil ainda mantém o nível na Moody's e na Fitch, esta última com nota dois patamares acima. Um rebaixamento da Moody's, porém, faria com que mais uma agência colocasse o Brasil na categoria "junk" (lixo, pelo jargão do mercado financeiro).

Abadia destaca que o "caos político e o aumento da incerteza sobre a consolidação fiscal" levaram a S&P a tomar a decisão de rebaixar o Brasil antes do esperado pelos economistas e investidores. O Brasil, disse, se transformou recentemente no principal exemplo de um país emergente com problemas: recessão mais profunda que o esperado, crise fiscal, caos político, forte depreciação da moeda, inflação acima da meta e confiança de investidores em queda.

Ação. Após a perda do grau de investimento, o economista da Pantheon vê duas possibilidades. A decisão da S&P pode ser o que faltava para fazer o Planalto e o Congresso agirem e prosseguirem com o ajuste. Ao mesmo tempo, pode ser vista, pelo Congresso, principalmente, como um sinalização para não fazer mais esforços fiscais, porque a batalha foi perdida e medidas impopulares de aumento de tributos seriam inúteis. "Ficaríamos surpresos se isso acontecesse, mas não podemos descartar essa possibilidade", disse.

Em meio ao aumento da incerteza, a consultoria vê uma crescente volatilidade no mercado financeiro brasileiro, sobretudo no câmbio.

