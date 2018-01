Melhora qualidade de combustível vendido em SP, diz ANP A Agência Nacional do Petróleo, Gás, Natural (ANP) divulgou comunicado informando que a qualidade do combustível vendido em São Paulo registrou melhora em fevereiro. A informação é baseada em dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis da agência. Segundo o comunicado, em São Paulo, "o índice de não-conformidade na gasolina, que era de 9,8% em janeiro, caiu para 8,5% em fevereiro. No diesel, a redução foi de 8,7% para 6,2%; no álcool, de 10,1% para 6,9%, no mesmo período", detalhou a instituição. A agência informou que os percentuais de não-conformidade na gasolina sofreram redução em 26 das 41 regiões pesquisadas pela ANP. As informações sobre a pesquisa estão disponíveis na página da ANP na internet (www.anp.gov.br/boletimdequalidade). Segundo informações do órgão, o Programa de Monitoramento da Qualidade analisa mais de 130 mil amostras de combustíveis, cobrindo mais de 90% do mercado brasileiro. A agência destaca, no comunicado, que a intensificação das ações de fiscalização em São Paulo é uma das prioridades da ANP para 2005. "Está em estudos a abertura de um escritório da ANP na região de Paulínia, onde há grande movimentação de combustíveis", esclareceu a agência. A ANP informou ainda que, em 2005, foram realizadas no Estado 352 operações de fiscalização, que resultaram em 169 autuações e 88 interdições de agentes econômicos.