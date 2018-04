Melhoram resultados do comércio do Rio em julho O comércio na Região Metropolitana do Rio de Janeiro registrou melhora em seus resultados no mês de julho, segundo divulgou hoje o Instituto Fecomércio-RJ. Uma pesquisa realizada pelo instituto junto a 864 estabelecimentos comerciais mostrou que vendas no setor de bens e serviços cresceram em relação a junho, mas mesmo assim, ficaram abaixo das previsões dos gerentes entrevistados em julho. "O aumento nas vendas pode ter sido influenciado por ganhos de receita extraordinários registrados pelos consumidores, como o pagamento da correção do FGTS e empregos temporários em funções das eleições", explica o diretor do Instituto Fecomércio-RJ, Luiz Roberto Cunha. Em julho deste ano, o saldo das expectativas ficou negativo em 21,60 pontos percentuais (diferença entre os 40,74% que apuraram queda no resultado e os 19,14% que verificaram alta), configurando a menor quebra de expectativas deste ano. Em junho, o saldo ficou negativo em 55,78 pontos percentuais (diferença entre os 63,20% que venderam menos do que em maio e os 7,43% que melhoraram seus resultados).