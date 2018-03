Melhores lojas de shoppings de SP serão premiadas em abril A Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop), em parceria com a Visa/Visanet, vai premiar no dia 15 de abril as melhores empresas varejistas de shopping centers de 2002. Estão na disputa 48 lojas de 16 diferentes categorias. Também serão escolhidos os melhores gerentes de marketing e superintendentes, além do melhor shopping center. Cada categoria será disputada por três candidatos e uma comissão julgadora, formada por consultores de varejo, consultores de marketing, personalidades do varejo e jornalistas especializados, escolherá os finalistas. Todo o processo está sendo acompanhado pela Trevisan Auditores Independentes. Na cerimônia, serão premiados também os melhores shoppings, profissionais e loja destaque da Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná. A premiação, criada pela Alshop, ocorre desde 1999 mas, a partir do ano passado, contou com a parceria da Visa/Visanet. A festa será realizada no Credicard Hall, em São Paulo, e deve contar com a presença de 2 mil pessoas. Os candidatos aos prêmios de São Paulo, por categoria, são: Grandes formatos: C&A, Renner, Riachuelo Móveis e Decoração: Babylandia, Formatex, Tok&Stok Brinquedos: Brinquedos Laura, PB Kids, Ri Happy Artigos para lazer e entretenimento: Casa Bayard, Saraiva, Virtual Music Lazer e entretenimento: Playland, UCI, World Games Eletro e Eletrônicos: Fast Shop, Panashop, Ponto Frio Artigos para o Lar: Camicado, Imaginarium, Zelo Fast-food: América, Une & Due, Viena Express Restaurante: Andiamo, Almanara, Barbacoal> Joalheria e Relojoaria: H. Stern, Natan, Vivara Complementos e Acessórios: Blue Spirit, Inovathi, Le Postiche Calçados em geral: Arezzo, Capodarte, Side Walk Infanto-juvenil: Green, PUC, Tyrol Moda Jovem: Ellus, M. Officer, Zoomp Masculina: Brooksfield, Richard´s, VR Feminina: Lita Mortari, Mixed, Zara Shopping Center do ano: Center Norte, Ibirapuera, Iguatemi Shopping Center Revelação do ano: Parque D. Pedro, Pátio Higienópolis, Villa-Lobos Superintendente do ano: Charles Kreel (Iguatemi São Paulo), Dóris Weinberg (Morumbi), Duílio Lencione (Center Norte) Superintendente Revelação do ano: Márcia Saad (Pátio Higienópolis), Marcos Sérgio Novaes (Centro Comercial Leste Aricanduva), Luiz Estanislau Médice (Jardim Anália Franco) Gerente de Marketing do ano: Beatriz Alves (Morumbi), Marinei Cestari (Pátio Higienópolis),Yara Terra (Shopping Eldorado) Gerente de Marketing Revelação do ano: Cláudio Voso (Metrô Tatuapé), Maria Eugênia Srur (SP Market), Rogério Miola (Jardim Anália Franco)