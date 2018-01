Membros do BID reconhecem urgência de reformas na América Latina Os participantes da Assembléia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), reunidos em Okinawa, constataram nesta segunda-feira a urgência de empreender profundas reformas estruturais para apoiar o crescimento da América Latina. No segundo dia da 46ª reunião anual do órgão diretor do BID, as autoridades monetárias, financeiras e políticas dos 47 países-membros do banco continuaram suas exposições sobre o andamento das economias de América Latina e Caribe, num ambiente de otimismo, mas cauteloso, depois dos resultados da região em 2004. O encontro de hoje foi realizado num clima muito mais calmo que o de ontem, quando aconteceram divergências entre as delegações de Argentina e Japão pelos problemas em torno da dívida, e entre Bolívia e Chile pelas reivindicações territoriais de La Paz. Passada a euforia de ontem, quando todos os países quiseram compartilhar os dados positivos sobre o comportamento de suas economias incluídos no relatório do BID, hoje, no entanto, foram obrigados a constatar o árduo caminho pendente para fixar a tímida recuperação e eliminar os males que afligem a região. A média de crescimento econômico na América Latina alcançou 5,7% em 2004, a cifra mais alta em 24 anos, mas os especialistas presentes nessa ilha do sul do Japão explicaram que essa alta nos lucros aconteceu devido aos altos preços das matérias-primas. Os pedidos de precaução feitos ontem por personalidades como o secretário executivo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), José Luis Machinea, multiplicaram-se hoje com a intervenção dos representantes de países não americanos do BID na Assembléia de Governadores. Sebastian Paust, o representante alemão e economista especializado em desenvolvimento, disse que "em alguns países a pobreza aumentou" e "não deve ser subestimado o efeito potencialmente explosivo que pode ter sobre a sociedade e o risco que pode entranhar para a recuperação econômica e a estabilização política no futuro". Ele destacou que na América Latina "há 54 milhões de pessoas que continuam passando fome", ou seja, "apenas oito milhões a menos que toda a população francesa". O ministro do Planejamento do Brasil, Paulo Bernardo Silva, que participou hoje da apresentação do programa econômico, afirmou que o crescimento sustentado depende "da escolha de uma política apropriada e da aplicação de reformas legais e mudança institucional". O novo presidente da Assembléia de Governadores do BID, o ministro japonês das Finanças, Sadakazu Tanigaki, destacou que é "essencial fortalecer a rede de previdência social e desenvolver as pequenas e médias empresas para gerar emprego, enquanto são melhoradas as condições de vida dos pobres". Posição do BID O presidente do BID, Enrique Iglesias, foi muito claro ao enumerar as reformas estruturais necessárias para América Latina e Caribe. Segundo Iglesias, é preciso impulsionar o investimento interno e internacional "com reformas institucionais que aumentem a capacidade do Estado para regular os mercados e assegurar a vigência dos direitos de propriedade e o respeito aos contratos". Além disso, acrescentou a necessidade de dar "especial ênfase nas melhoras na qualidade dos gastos, orientando a receita dos recursos públicos em função das prioridades sociais e econômicas de cada país".