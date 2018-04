Memorandos mostram estratégias de manipulação da Enron Reguladores de energia dos Estados Unidos publicaram dois memorandos oficiais da Enron Corporation detalhando estratégias de comercialização que autoridades da Califórnia afirmam ter sido feitas para manipular o problemático mercado de eletrecidade do Estado. A Comissão Federal de Regulamentação de Energia dos Estados Unidos também divulgou uma carta enviada à Enron pedindo mais informações, como uma lista de todos os operadores de energia do passado e do presente e toda e qualquer documentação sobre estratégias de comercialização de eletricidade e gás natural na Califórnia e nos Estados vizinhos. Os memorandos que a Comissão obteve e divulgou detalham estratégias, como uma em que a Enron iria criar agendas de comércio irreais para provocar um "congestionamento fantasma" na rede de energia administrada pelo Operador de Sistema Independente (ISO) da Califórnia. A Enron receberia pagamentos da ISO para resolver o congestionamento fantasma criado pelos operadores da empresa. Os memorandos discutem também a estratégia da Enron de "lavar" eletricidade para evitar o preço limite de energia do mercado. O processo envolvia o desvio de energia da Califórnia para Estados vizinhos onde não há preço máximo e o posterior envio dessa energia de volta à Califórnia a preços acima do limite aplicado apenas para as transações dentro do Estado.