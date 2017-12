Mendonça de Barros critica novo modelo do setor elétrico O economista José Roberto Mendonça de Barros criticou hoje o modelo do setor elétrico, divulgado ontem pelo governo. Para ele, o setor tem necessidade de investimentos do setor privado, e o novo modelo não trata disso. ?A área setorial do governo tem uma concepção mais antiga, que está clara no modelo do setor elétrico, de que o setor público é que vai puxar os investimentos?, afirmou. Mendonça de Barros fez a crítica quando falava, em palestra em seminário no Rio, sobre as dificuldades do atual governo na questão regulatória que, segundo ele, desestimulam investimentos. "Se não houver investimento em infra-estrutura, vamos bater no muro da energia elétrica em três anos", disse. O economista participa do seminário "2004: a retomada do desenvolvimento", no qual farão palestras, ainda hoje, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci.