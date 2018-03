Menem é contra moeda única para o Mercosul Assessores econômicos do ex-presidente argentino Carlos Menem disseram que ele não vai apoiar a criação de uma moeda única para o Mercosul caso seja eleito para a Presidência em abril. "Estamos dizendo não a uma moeda comum. Existem duas moedas importantes no mundo, o euro e o dólar, e não faz sentido criar uma terceira", afirmou o ex-embaixador Mario Burkun, chefe da equipe de assessores econômicos de Menem. Ele disse que Menem quer coordenação entre os países-membros do Mercosul em algumas áreas, como a fiscal, a comercial, a cambial e a monetária. "Tem de haver compatibilidade nas políticas fiscal e monetária", disse Burkun, que defendeu o estabelecimento de uma parceria entre os bancos centrais da Argentina e do Brasil. O conselheiro de Menem também disse que a Argentina estaria em situação melhor se pudesse negociar junto com o Mercosul acordos de livre comércio com a União Européia e os Estados Unidos. Ele destacou que um eventual governo Menem vai negociar em separado com a UE e os EUA, caso o resto do Mercosul, e particularmente o Brasil, mostrar pouco interesse nas negociações e não se comprometer com uma cooperação macroeconômica maior com a Argentina. "Se resolvermos a questão monetária, também vamos negociar a questão comercial. Mas é muito difícil negociar comércio com os EUA e a UE se não temos uma situação fiscal e monetária similar", disse.